В Швеции мужчине удалили органы из-за ошибки в постановке диагноза В Швеции мужчине удалили половой орган и мочевой пузырь из-за неверного диагноза

Москва28 ноя Вести.В шведском городе Шёвде произошел серьезный медицинский инцидент: пациенту удалили половой член, предстательную железу и мочевой пузырь после ошибочной диагностики рака простаты. Об этом сообщает Sveriges Radio со ссылкой на материалы расследования.

История началась в 2023 году, когда у мужчины взяли образцы тканей предстательной железы. Лаборатория Unilabs выявила злокачественную опухоль, и лечение назначили исходя из этого диагноза. Однако спустя несколько месяцев при исследовании дополнительных образцов из мочеиспускательного канала врачи обнаружили плоскоклеточный рак. Повторная экспертиза всех анализов показала, что новообразование изначально имело другую природу — предположительно, оно локализовалось в уретре или половом члене. Правильный диагноз был установлен лишь через семь месяцев после первого обследования.

К тому моменту пациенту потребовалось радикальное хирургическое вмешательство. Медики удалили ему половой член, предстательную железу и мочевой пузырь. До сих пор неизвестно, можно ли было избежать столь масштабной операции при своевременном определении заболевания.

Больница уведомила надзорные органы о происшествии в рамках процедуры Lex Maria, которая предусматривает сообщение о серьезных нарушениях при оказании медицинской помощи. Обстоятельства ошибочной диагностики сейчас изучаются в ходе разбирательства.