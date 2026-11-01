После обрезания на дому в Новокузнецке мальчику ампутировали половой орган

Ребенку ампутировали половой орган после обрезания на дому в Новокузнецке После обрезания на дому в Новокузнецке мальчику ампутировали половой орган

Москва1 ноя Вести.В Новокузнецке ребенку ампутировали половой орган после неудачного обрезания на дому, пишет Baza.

По сведениям издания, семья обратилась к знакомому 36-летнему врачу-урологу из местной поликлиники, о котором пациенты отзывались как о внимательном медике.

По предварительным сведениям, у мальчика было заболевание, из-за которого хирург во время домашнего обрезания допустил ошибку, и вскоре у ребенка начался сепсис.

Его экстренно госпитализировали. Чтобы спасти пациента, врачам пришлось ампутировать поврежденные ткани.

Ребенку ампутировали половой орган после неудачного обрезания на дому у хирурга из Новокузнецка говорится в публикации

Следственный комитет возбудил уголовное дело и арестовал врача, стороны ждут результаты судебно-медицинской экспертизы, отмечает издание.

На официальных ресурсах правоохранителей Кемеровской области информации об этом на данный момент нет.