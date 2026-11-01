Москва1 нояВести.В Новокузнецке ребенку ампутировали половой орган после неудачного обрезания на дому, пишет Baza.
По сведениям издания, семья обратилась к знакомому 36-летнему врачу-урологу из местной поликлиники, о котором пациенты отзывались как о внимательном медике.
По предварительным сведениям, у мальчика было заболевание, из-за которого хирург во время домашнего обрезания допустил ошибку, и вскоре у ребенка начался сепсис.
Его экстренно госпитализировали. Чтобы спасти пациента, врачам пришлось ампутировать поврежденные ткани.
Ребенку ампутировали половой орган после неудачного обрезания на дому у хирурга из Новокузнецкаговорится в публикации
Следственный комитет возбудил уголовное дело и арестовал врача, стороны ждут результаты судебно-медицинской экспертизы, отмечает издание.
На официальных ресурсах правоохранителей Кемеровской области информации об этом на данный момент нет.