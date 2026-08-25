В Кемеровской области задержали мужчину, подозреваемого в похищении ребенка В Новокузнецке задержан мужчина, похитивший пятилетнего мальчика

Москва25 авг Вести.Ранее судимого жителя Новокузнецка подозревают в похищении пятилетнего мальчика, сообщает Следственный комитет России по Кемеровской области – Кузбассу.

По версии следствия, вечером 24 августа 2026 года фигурант, находясь во дворе многоквартирного жилого дома по улице Тушинской города Новокузнецка, увидел ранее незнакомого 5-летнего мальчика, которого под вымышленным предлогом увел к себе в квартиру говорится в сообщении

В ходе проведенных следователями и криминалистами регионального СК России совместно с сотрудниками уголовного розыска МВД следственных действий мужчину задержали, а мальчика вернули родителям.

Сейчас следователи продолжают разбираться в ситуации: допрашивают свидетелей, осматривают место происшествия, назначают экспертизы и собирают доказательства. В ближайшее время мужчине могут предъявить обвинение и отправить под стражу.