Родители похищенного в Кузбассе мальчика рассказали, как все произошло

"Потерялся болтик": похититель ребенка в Кузбассе помог ему чинить самокат Родители похищенного в Кузбассе мальчика рассказали, как все произошло

Москва26 авг Вести.Мужчина, похитивший 5-летнего мальчика в Новокузнецке, заманил ребенка предложением помочь с починкой самоката. Об этом ИС "Вести" рассказали родители похищенного ребенка.

В настоящее время мальчик находится дома, подозреваемый в похищении задержан.

В какой-то момент у него на самокате сломалось колесо, отвалилось колесо, там потерялся болтик. Откуда-то взялся этот вот мужчина, который, оказывается, неоднократно появлялся у нас во дворах, местные жители сказали сообщили родители

По их словам, мужчина предложил их сыну помочь починить самокат.

Они пошли за пятиэтажкой, я так понимаю, пешком, искать болтик. Он ему починил одно колесо, а второе - мол нужен был болтик. И вот этот дяденька ему помогал искать болтик. Дошли до дороги, ну а там, видать, он его перенес уже на руках. И дальше нес через линию и в сторону остановки на руках рассказали родители мальчика

Незнакомец привел ребенка к себе домой, купил ему мороженое. В итоге мальчика нашли в квартире злоумышленника.

Ребенок исчез в понедельник из двора жилого дома по улице Тушинской в Новокузнецке. Сразу были развернуты масштабные поиски, во вторник мальчик был возвращен родителям. Его жизни и здоровью ничто не угрожает. В отношении ранее судимого жителя Новокузнецка возбуждено уголовное дело.