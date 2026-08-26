Похититель 5-летнего ребенка в Кузбассе арестован на два месяца

В Кузбассе арестован мужчина, похитивший 5-летнего мальчика с детской площадки Похититель 5-летнего ребенка в Кузбассе арестован на два месяца

Москва26 авг Вести.В Новокузнецке суд взял под стражу мужчину, похитившего 5-летнего ребенка с детской площадки. Об этом сообщает объединенный пресс-центр судов Кузбасса.

В Новокузнецке суд заключил под стражу ранее судимого мужчину по делу о похищении ребенка… сроком на два месяца — до 25 октября 2026 года говорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX

Преступление произошло 24 августа, в понедельник, во дворе дома на улице Тушинской. Фигурант увидел ребенка во дворе и заманил к себе в квартиру. Как рассказали родители мальчика в беседе с ИС "Вести", незнакомец предложил их сыну помочь с починкой самоката.

Сразу были развернуты масштабные поиски, во вторник мальчик был возвращен родителям. Его жизни и здоровью ничто не угрожает.