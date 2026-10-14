Москва14 октВести.В Кемеровской области двое мужчин и женщина на остановке избили 14-летнего мальчика. Об этом сообщает Следственный комитет Кузбасса.
Инцидент произошел 10 октября в Новокузнецке, в момент нападения взрослые находились в состоянии алкогольного опьянения.
Пострадавшего госпитализировали в медицинское учреждениесказано в сообщении ведомства в MAX
Возбуждено уголовное дело о хулиганстве.
В настоящее время проводится комплекс следственных мероприятий, устанавливаются обстоятельства произошедшего и участники конфликта, назначена судебно-медицинская экспертиза.