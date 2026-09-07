Москва7 сенВести.В Кемеровской области избили несовершеннолетнего студента, по факту произошедшего организована проверка. Об этом сообщило МВД России по Республике Тыва.
Информация об инциденте была выявлена правоохранителями в ходе мониторинга сети.
Выявлена публикация об избиении несовершеннолетнего студента в Кемеровской области … С матерью юноши сотрудники полиции связались … По данному факту проводится проверка во взаимодействии с ГУ МВД России по Кемеровской областиговорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ
Отмечается, что министр внутренних дел по Республике Тыва генерал-майор полиции Юрий Завьялов взял ситуацию на личный контроль.