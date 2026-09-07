Москва7 сенВести.В Кемеровской области избили несовершеннолетнего студента, по факту произошедшего организована проверка. Об этом сообщило МВД России по Республике Тыва.

Информация об инциденте была выявлена правоохранителями в ходе мониторинга сети.

Выявлена публикация об избиении несовершеннолетнего студента в Кемеровской области … С матерью юноши сотрудники полиции связались … По данному факту проводится проверка во взаимодействии с ГУ МВД России по Кемеровской области

говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ

Отмечается, что министр внутренних дел по Республике Тыва генерал-майор полиции Юрий Завьялов взял ситуацию на личный контроль.