В Кемеровской области избили несовершеннолетнего студента В Кемеровской области избили несовершеннолетнего студента, организована проверка

Москва7 сен Вести.В Кемеровской области избили несовершеннолетнего студента, по факту произошедшего организована проверка. Об этом сообщило МВД России по Республике Тыва.

Информация об инциденте была выявлена правоохранителями в ходе мониторинга сети.

Выявлена публикация об избиении несовершеннолетнего студента в Кемеровской области … С матерью юноши сотрудники полиции связались … По данному факту проводится проверка во взаимодействии с ГУ МВД России по Кемеровской области говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ

Отмечается, что министр внутренних дел по Республике Тыва генерал-майор полиции Юрий Завьялов взял ситуацию на личный контроль.