На Камчатке подросток напоролся на арматуру и порвал кишечник В Петропавловске-Камчатском подросток порвал кишечник, упав на арматуру

Москва28 сен Вести.Пятнадцатилетний подросток из Петропавловска-Камчатского оказался в больнице с тяжелой травмой - он напоролся на торчащий из земли металлический прут. Об этом сообщило агентство РИА Новости со ссылкой на источник в Камчатской краевой больнице.

У пациента рваная рана кишечника. Травма бытовая: упал ягодицей на арматуру, перелезая через забор говорится в публикации

Инцидент произошел вечером 27 сентября. Как пояснили родители подростка, тот шел через микрорайон "Пятый километр" и, направляясь к остановке, захотел сократить дорогу. У дома №1 на улице 50 лет Октября он спрыгнул с небольшой возвышенности и приземлился прямо на арматуру.

Ночью юноше сделали операцию, которая заняла несколько часов. В настоящее время пациент находится в реанимации. Врачи оценивают его состояние как стабильно тяжелое.

Родные обратились за поддержкой к московским врачам - бумаги уже отправили в один из федеральных медицинских центров. Пострадавший - старший ребенок в семье, где растут четверо детей.