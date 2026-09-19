Москва19 сенВести.Двенадцатилетний пациент из Москвы, прибывший в для участия в мотокроссе на Камчатку, был экстренно прооперирован, лечение он продолжит в столице, сообщается в MAX-канале Минздрава края.
В рамках налаживания взаимодействия между руководством Камчатской краевой детской больницы и НИИ неотложной детской хирургии и травматологии, юный мотоциклист продолжит лечение и реабилитацию в клинике доктора Рошаля в Москвеговорится в сообщении
Ранее стало известно, что во время тренировочных заездов мотокросса "От Камчатки до Крыма" спортсмен получил сложный перелом стопы. Экстренную операцию провел ведущий травматолог НИИ неотложной детской хирургии и травматологии (Клиника доктора Рошаля) Иван Прохоров.