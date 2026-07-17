Москва17 июлВести.Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил о завершении лечения школьника, который в мае пострадал при обрушении балкона в школе. Об этом глава города сообщил в мессенджере МАХ.
Наш севастопольский парень, ученик 13-й школы, который сильно пострадал из-за обрушения балкона, наконец завершил основное лечениеговорится в сообщении
Пострадавший проходил лечение в Москве в Российской детской клинической больнице (РДКБ).
Губернатор Севастополя поблагодарил всех специалистов РДКБ за лечение мальчика. Сейчас подростка отправили в федеральный центр «Кораблик» на дальнейшую реабилитацию.
В Севастополе 20 мая 10 детей пострадали при обрушении балкона, находящегося на 2-м этаже школы № 13.