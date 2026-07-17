Пострадавший при обрушении балкона в Севастополе школьник завершил лечение Развожаев: севастопольский школьник завершил основное лечение в Москве

Москва17 июл Вести.Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил о завершении лечения школьника, который в мае пострадал при обрушении балкона в школе. Об этом глава города сообщил в мессенджере МАХ.

Наш севастопольский парень, ученик 13-й школы, который сильно пострадал из-за обрушения балкона, наконец завершил основное лечение говорится в сообщении

Пострадавший проходил лечение в Москве в Российской детской клинической больнице (РДКБ).

Губернатор Севастополя поблагодарил всех специалистов РДКБ за лечение мальчика. Сейчас подростка отправили в федеральный центр «Кораблик» на дальнейшую реабилитацию.

В Севастополе 20 мая 10 детей пострадали при обрушении балкона, находящегося на 2-м этаже школы № 13.