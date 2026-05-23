Шесть учащихся остаются в больнице после обрушения балкона школы в Севастополе

В больнице остаются 6 детей, пострадавших при обвале балкона школы в Севастополе Шесть учащихся остаются в больнице после обрушения балкона школы в Севастополе

Москва23 мая Вести.В медучреждении остаются шесть детей, пострадавших во время обрушения балкона в школе №13 в Севастополе, двое выпускников — в тяжелом состоянии. Об этом рассказал губернатор региона Михаил Развожаев.

Юноша и девушка [находятся] в тяжелом состоянии, еще четверо — в состоянии средней степени тяжести, всем оказывают необходимую медицинскую помощь написал он в своем канале в мессенджере МАХ

Выпускника, получившего наиболее тяжелые травмы, 23 мая доставили на реанимобиле в Москву в Российскую детскую клиническую больницу. Другой школьник с матерью и меработником также отправятся в Москву на поезде. Дальнейшее лечение продолжит в РДКБ.

Развожаев добавил, что двоих школьников выписали домой 22 мая.

Балкон обрушился 20 мая в образовательном учреждении в поселке Кача, пострадали 10 выпускников. По некоторым данным, причиной обрушения стало то, что школьники подпрыгнули, чтобы сделать фото. Следственный комитет возбудил уголовное дело.