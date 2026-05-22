Москва22 маяВести.Школьник, пострадавший в результате обрушения балкона в школе Севастополя, был направлен в Российскую детскую клиническую больницу Москвы. Об этом сообщает губернатор Михаил Развожаев.
Было принято решение транспортировать подростка в реанимобиле.
Юношу, пострадавшего при обрушении балкона в школе №13, сегодня направили на лечение в РДКБ в Москвунаписал он в своем канале в MAX
Развожаев отметил, что использовать для перевозки санавиацию не позволил характер травм юноши. Он находится в тяжелом состоянии, но стабилен.
Его везут в Москву в сопровождении квалифицированных медицинских работников. Также незадолго до этого в столицу выехала мама пострадавшего.