Травмированного после обрушения балкона школьника направили в Москву

Пострадавшего при обрушении балкона школьника отправили из Севастополя в Москву

Москва22 мая Вести.Школьник, пострадавший в результате обрушения балкона в школе Севастополя, был направлен в Российскую детскую клиническую больницу Москвы. Об этом сообщает губернатор Михаил Развожаев.

Было принято решение транспортировать подростка в реанимобиле.

Юношу, пострадавшего при обрушении балкона в школе №13, сегодня направили на лечение в РДКБ в Москву написал он в своем канале в MAX

Развожаев отметил, что использовать для перевозки санавиацию не позволил характер травм юноши. Он находится в тяжелом состоянии, но стабилен.

Его везут в Москву в сопровождении квалифицированных медицинских работников. Также незадолго до этого в столицу выехала мама пострадавшего.