Москва24 маяВести.В городской больнице №5 остаются 6 выпускников, пострадавших во время обрушения балкона в школе №13 в Севастополе, двое выпускников — все еще в тяжелом состоянии. Об этом рассказал губернатор региона Михаил Развожаев.
В городской больнице №5 остаются на стационарном лечении 6 подростков… Парень и девушка стабильны, в тяжелом состоянии. Четверо школьников в состоянии средней степени тяжестинаписал он в своем канале в мессенджере МАХ
Всем оказывается необходимая медицинская помощь.
Юноша, получивший наиболее тяжелые травмы, 23 мая реанимобилем был доставлен в Москву в Российскую детскую клиническую больницу на лечение. Туда же на поезде вместе с мамой и медицинским работником едет еще один пострадавший.
Балкон обрушился 20 мая в образовательном учреждении в поселке Кача, пострадали 10 выпускников. По некоторым данным, причиной обрушения стало то, что школьники подпрыгнули, чтобы сделать фото. Следственный комитет возбудил уголовное дело.