После обвала балкона школы в Севастополе 2 учеников остаются в тяжелом состоянии

Москва24 мая Вести.В городской больнице №5 остаются 6 выпускников, пострадавших во время обрушения балкона в школе №13 в Севастополе, двое выпускников — все еще в тяжелом состоянии. Об этом рассказал губернатор региона Михаил Развожаев.

В городской больнице №5 остаются на стационарном лечении 6 подростков… Парень и девушка стабильны, в тяжелом состоянии. Четверо школьников в состоянии средней степени тяжести написал он в своем канале в мессенджере МАХ

Всем оказывается необходимая медицинская помощь.

Юноша, получивший наиболее тяжелые травмы, 23 мая реанимобилем был доставлен в Москву в Российскую детскую клиническую больницу на лечение. Туда же на поезде вместе с мамой и медицинским работником едет еще один пострадавший.

Балкон обрушился 20 мая в образовательном учреждении в поселке Кача, пострадали 10 выпускников. По некоторым данным, причиной обрушения стало то, что школьники подпрыгнули, чтобы сделать фото. Следственный комитет возбудил уголовное дело.