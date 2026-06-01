В больнице Севастополя остаются двое пострадавших при обрушении балкона в школе

Развожаев рассказал о состоянии пострадавших при обрушении балкона в Севастополе В больнице Севастополя остаются двое пострадавших при обрушении балкона в школе

Москва1 июн Вести.В городской больнице №5 в Севастополе остаются двое подростков, получивших травмы при обрушении балкона в школе в поселке Кача. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.

В городской больнице №5 остаются два подростка, пострадавших во время обрушения балкона в школе №13. Врачи оценивают их состояние как стабильное. Остальных ребят уже выписали написал глава города в мессенджере MAX

Он добавил, что еще один пострадавший находится в Российской детской клинической больнице, он в стабильном состоянии. Второго юношу, который был доставлен на лечение в Москву, отпустили домой.

Балкон обрушился в образовательном учреждении 20 мая, в результате пострадали 10 выпускников. По некоторым данным, причиной обрушения стало то, что школьники одновременно подпрыгнули, чтобы сделать фото. Возбуждено уголовное дело.