Развожаев сообщил о выписке всех пострадавших при обрушении балкона в школе

Москва2 июн Вести.Всех подростков, получивших травмы в результате обрушения балкона школы в поселке Кача, выписали из больницы №5 в Севастополе. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.

Всех подростков, которые проходили лечение в городской больнице №5 после обрушения балкона в школе №13, выписали из медицинского учреждения написал глава города в мессенджере MAX

Он добавил, что один пострадавший остается в стационаре Российской детской клинической больницы в Москве. Врачи оценивают его состояние как стабильное, юноша в сознании.

ЧП произошло 20 мая. Всего пострадали 10 выпускников. Возбуждено уголовное дело.