Операции проведены двум подросткам, пострадавшим при обрушении моста в Приморье

Двум подросткам, пострадавшим при обвале моста в Приморье, провели операции Операции проведены двум подросткам, пострадавшим при обрушении моста в Приморье

Москва14 июл Вести.Двум подросткам, пострадавшим накануне при обрушении конструкций пирса в акватории бухты Муравьиная в Приморском крае, провели операции — мальчики идут на поправку. Об этом сообщила пресс-служба Артемовской городской больницы.

Двоим из них (пострадавших. — Ред.) потребовались экстренные травматологические операции. 16-летний мальчик потерял четвертый палец левой стопы. Врач-травматолог Ольга Николаевна Шилова провела операцию по восстановлению и формированию культи. Операция прошла успешно, все ткани сформированы правильно… Также помощь потребовалась 14-летнему подростку, который получил рваную рану бедра. Костные структуры и суставы не повреждены. Ольга Николаевна провела хирургическую обработку и ушила рану говорится в сообщении, опубликованном в канале больницы в мессенджере МАХ

Состояние первого мальчика оценивается как средней степени тяжести, состояние второго — удовлетворительное. Оба несовершеннолетних еще несколько дней будут наблюдаться в стационаре и получать необходимую помощь, после чего их отпустят домой.

Обрушение аварийной части пешеходного моста, на котором находились люди, произошло днем 13 июля в бухте Муравьиная на пляже Большая Тавайза. Пострадали 3 подростков и 18-летний юноша. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.