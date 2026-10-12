Москва12 октВести.Немецкий теннисист Александр Зверев впервые в карьере возглавит мировой рейтинг Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Спортсмен гарантировал себе первое место по итогам сезона, сообщается на сайте организации.
29-летний немец станет 30-м теннисистом в истории, которому удалось подняться на вершину рейтинга ATP. Он может сместить итальянца Янника Синнера с первой строчки уже 2 ноября и сохранит лидерство до начала следующего сезона.
Теннисист отметил, что достижение этой цели потребовало значительных усилий, особенно после восстановления от травмы голеностопа. Он также выразил надежду успешно завершить сезон.
В нынешнем году Зверев выиграл два турнира Большого шлема - "Ролан Гаррос" и Открытый чемпионат США (US Open). Всего на его счету 26 титулов ATP.
Синнер, который пока занимает первое место в мировом рейтинге, 6 октября объявил о досрочном завершении сезона из-за травмы.