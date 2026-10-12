Немецкий теннисист Зверев впервые в карьере станет первой ракеткой мира Зверев впервые возглавит рейтинг ATP после досрочного завершения сезона Синнером

Москва12 окт Вести.Немецкий теннисист Александр Зверев впервые в карьере возглавит мировой рейтинг Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Спортсмен гарантировал себе первое место по итогам сезона, сообщается на сайте организации.

29-летний немец станет 30-м теннисистом в истории, которому удалось подняться на вершину рейтинга ATP. Он может сместить итальянца Янника Синнера с первой строчки уже 2 ноября и сохранит лидерство до начала следующего сезона.

Теннисист отметил, что достижение этой цели потребовало значительных усилий, особенно после восстановления от травмы голеностопа. Он также выразил надежду успешно завершить сезон.

В нынешнем году Зверев выиграл два турнира Большого шлема - "Ролан Гаррос" и Открытый чемпионат США (US Open). Всего на его счету 26 титулов ATP.

Синнер, который пока занимает первое место в мировом рейтинге, 6 октября объявил о досрочном завершении сезона из-за травмы.