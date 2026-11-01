Испанец Карлос Алькарас стал победителем турнира ATP в Вене

Обидчик Медведева Алькарас завоевал титул на теннисном турнире в Вене Испанец Карлос Алькарас стал победителем турнира ATP в Вене

Москва1 ноя Вести.Испанец Карлос Алькарас завоевал свой 28-й титул Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в карьере, став победителем турнира в Вене, призовой фонд которого составляет около 2,8 млн евро.

В финале соревнований Алькарас (2-й номер посева) переиграл австралийца Алекса де Минаура (5) со счетом 6:1, 6:4. Встреча продолжалась 1 час 27 минут.

На пути к решающему матчу испанец ранее 31 октября переиграл первую ракетку России Даниила Медведева (3) в полуфинале турнира. Де Минаур же вышел в финал, одолев представителя Германии Алексадра Зверева, который с понедельника, 2 ноября, станет первой ракеткой мира.