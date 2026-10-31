Российский теннисист Даниил Медведев не смог выйти в финал турнира в Вене

Даниил Медведев проиграл Алькарасу в полуфинале теннисного турнира в Вене Российский теннисист Даниил Медведев не смог выйти в финал турнира в Вене

Москва31 окт Вести.Первая ракетка России Даниил Медведев остановился в шаге от финала на теннисном турнире в Вене, призовой фонд которого составляет около 2,8 млн евро.

В полуфинале соревнований Медведев (3-й номер посева) уступил испанцу Карлосу Алькарасу (2) со счетом 4:6, 6:7 (2:7). Встреча продолжалась 1 час 36 минут.

Этот матч стал уже 10-м в очном противостоянии Медведева и Алькараса, и общий счет стал 7-3 в пользу испанца.

В финале турнира Алькарас сыграет с победителем матча между представителем Германии Александром Зверевым (1) и австралийцев Алексом де Минауром (5).

Ранее сообщалось, что в ходе турнира в Вене Зверев обеспечил себе первое место в мировом рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).