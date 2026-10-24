Москва24 октВести.Россиянин Даниил Медведев вышел в финал турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), который проходит в Алма-Ате.
В полуфинале российский спортсмен встретился с представителем Казахстана Александром Бубликом. Первый сет завершился победой Медведева со счетом 6:3. Перед началом второй партии Бублик заявил, что отказывается от продолжения борьбы.
В финале турнира россиянин сыграет против грузинского теннисиста Николоза Басилашвили.
Ранее АТР опубликовала обновленную версию рейтинга организации, в которой Медведев поднялся на одну строчку и занял пятое место. В активе спортсмена 3660 очков. Он остается первой ракеткой России.