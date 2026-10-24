Теннисист Медведев вышел в финал турнира в Казахстане после снятия Бублика

Россиянин Медведев стал вторым финалистом турнира АТР в Казахстане Теннисист Медведев вышел в финал турнира в Казахстане после снятия Бублика

Москва24 окт Вести.Россиянин Даниил Медведев вышел в финал турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), который проходит в Алма-Ате.

В полуфинале российский спортсмен встретился с представителем Казахстана Александром Бубликом. Первый сет завершился победой Медведева со счетом 6:3. Перед началом второй партии Бублик заявил, что отказывается от продолжения борьбы.

В финале турнира россиянин сыграет против грузинского теннисиста Николоза Басилашвили.

Ранее АТР опубликовала обновленную версию рейтинга организации, в которой Медведев поднялся на одну строчку и занял пятое место. В активе спортсмена 3660 очков. Он остается первой ракеткой России.