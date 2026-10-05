Теннисист Медведев поднялся на пятое место в рейтинге АТР

Даниил Медведев поднялся на одну позицию в рейтинге АТР Теннисист Медведев поднялся на пятое место в рейтинге АТР

Москва5 окт Вести.Россиянин Даниил Медведев поднялся на одну позицию и занял пятое место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), следует из опубликованных на сайте организации данных.

Ранее российский спортсмен стал победителем турнира в Ханчжоу. Кроме того, Медведев вышел в полуфинал турнира в Пекине, где поборется за выход в финал с сербским теннисистом Новаком Джоковичем.

Первое место в рейтинге АТР в настоящий момент занимает спортсмен из Италии Янник Синнер. Вторую и третью позиции занимают представитель Германии Александр Зверев и испанец Карлос Алькарас соответственно.

Как сообщалось ранее, Медведев одержал победу в семи матчах подряд в рамках турниров ATP.