Даниил Медведев одержал седьмую победу подряд в рамках турниров ATP Медведев одержал седьмую победу подряд в рамках турниров ATP, обыграв Серундоло

Москва4 окт Вести.Шестая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев выиграл семь матчей подряд в рамках турниров ATP. В воскресенье, 4 октября, в матче 1/4 финала турнира в Пекине он обыграл аргентинца Франсиско Серундоло, занимающего 22-е место в мировом рейтинге.

Встреча закончилась со счетом 7:6 (7:4), 6:3.

Ранее российский теннисист стал победителем турнира АТР-250 в китайском Ханчжоу, одержав четыре победы подряд и обыграв в финале соотечественника Андрея Рублева.

За выход в финал соревнований в Пекине Медведев поборется с победителем матча Александр Зверев (Германия) – Новак Джокович (Сербия).