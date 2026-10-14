Даниил Медведев вышел в четвертьфинал "Мастерса" в Шанхае Медведев вышел в 28-й в карьере четвертьфинал на уровне "Мастерса"

Москва14 окт Вести.Россиянин Даниил Медведев одержал победу над греком Стефаносом Циципасом в матче четвертого круга турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), который проходит в Шанхае. Тем самым он в 28-й раз в карьере вышел в четвертьфинальный раунд турнира серии "Мастерс".

Встреча завершилась со счетом 6:4, 7:5 в пользу россиянина. В четвертьфинале Медведев сыграет с победителем встречи между представителем Бельгии Зизу Бергсом и Томми Полом из США.

Даниилу Медведеву 30 лет, он занимает 6-е место в рейтинге ATP. Спортсмен завоевал 24 титула под эгидой организации в одиночном разряде. В 2022 году россиянин 16 недель был первой ракеткой мира. В 2021 году в составе сборной РФ Медведев выиграл Кубок ATP и Кубок Дэвиса. Медведев шесть раз доходил до финалов турниров Большого шлема, но сумел победить лишь на US Open в 2021 году. За год до этого теннисист выиграл Итоговый турнир ATP.

5 октября Медведев был дисквалифицирован во время полуфинального матча турнира ATP 500 в Пекине против серба Новака Джоковича. Причиной дисквалификации стало попадание мячом в глаз болельщика. Зрителя увели в подтрибунное помещение, чтобы оказать ему помощь. Позже теннисист объяснил случайностью удар по зрителю, заявив, что намерен извиниться перед болельщиком, которому нанес травму.