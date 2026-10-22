Теннисист Медведев вышел в четвертьфинал турнира ATP в Алма-Ате

Даниил Медведев вышел в четвертьфинал турнира ATP в Алма-Ате Теннисист Медведев вышел в четвертьфинал турнира ATP в Алма-Ате

Москва22 окт Вести.Российский теннисист Даниил Медведев вышел в четвертьфинал турнира ATP 250, который проходит в Алма-Ате (Казахстан).

В 1/8 финала спортсмен, занимающий пятую строчку в мировом рейтинге, переиграл японца Со Симабукуро (109-я ракетка мира). Поединок продлился 52 минуты и завершился со счетом 6:2, 6:1.

В ходе встречи Медведев отметился семью эйсами, допустил одну двойную ошибку и реализовал 5 из 10 брейк-пойнтов.

В следующем круге российский теннисист сыграет с французом Теренсом Атманом.

Ранее также сообщалось, что Даниил Медведев одержал победу над греком Стефаносом Циципасом в матче четвертого круга турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Шанхае.