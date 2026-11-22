Медведев уступил Звереву в полуфинале Итогового турнира АТР Медведев остался без финала Итогового турнира АТР, проиграв Звереву

Москва22 ноя Вести.Российский теннисист Даниил Медведев уступил первой ракетке мира немцу Александру Звереву в полуфинальном матче Итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР).

Встреча в Турине завершилась со счетом 7:6 (7:0), 6:4 в пользу Зверева​​​. Спортсмены провели на корте 1 час 26 минут.

В финале Зверев сыграет против испанца Карлоса Алькараса (третья ракетка мира), а россиянин завершит 2026 год на пятой позиции в мировом рейтинге.

На турнире Медведев стартовал уверенно. В дебютном матче россиянин обыграл Флавио Коболли — 7:6 (7:4), 6:3. Затем он потерпел поражение от испанца Карлоса Алькараса во втором туре, а закончил групповой этап победой над американцем Фрэнсисом Тиафо.

Россиянин, имея в активе две победы и одно поражение, занял второе место в турнирной таблице группы и вышел в полуфинал.