Первая ракетка России Медведев не смог выйти в финал ATP Masters 1000 в Шанхае

Первая ракетка России Даниил Медведев не вышел в финал ATP Masters 1000 в Шанхае Первая ракетка России Медведев не смог выйти в финал ATP Masters 1000 в Шанхае

Москва17 окт Вести.Первая ракетка России Даниил Медведев не смог пройти в финал турнира серии ATP Masters 1000 в Шанхае, сообщила на официальном сайте Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP).

Медведев сошелся в полуфинале с испанцем Рафаэлем Ходаром. Матч продлился 1 час 44 минуты и завершился со счетом 6:3, 6:4 в пользу Ходара.

Рафаэль Ходар в субботу достиг новых высот в своем прорывном сезоне на турнире Rolex Shanghai Masters, где, переиграв Даниила Медведева, вышел в свой первый финал турнира серии ATP Masters 1000 говорится в сообщении ATP

Отмечается, что благодаря этой победе Ходар стал самым молодым финалистом ATP Masters 1000 в истории.

Ранее Медведева дисквалифицировали на полуфинале ATP 500 в Пекине во время матча с сербом Новаком Джоковичем. Причиной дисквалификации стало попадание мячом в глаз болельщика. Спортсмен назвал инцидент случайностью и объявил, что намерен извиниться перед пострадавшим.