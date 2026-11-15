Зверев победил Ходара на старте Итогового турнира ATP Немецкий теннисист Зверев обыграл испанца Ходара на старте Итогового турнира ATP

Москва15 ноя Вести.Немецкий теннисист Александр Зверев победил испанца Рафаэля Ходара в матче первого тура группового этапа Итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).

Встреча спортсменов завершилась со счетом 6:4, 6:4. Соревнования проходят в Турине.

Зверев в следующем матче выйдет на корт против американца Бена Шелтона, а Ходар встретится с представителем Франции Артюром Фисом.

Для Зверева это первая победа в качестве лидера мирового рейтинга. Он обошел представителя Италии Янника Синнера, который из-за травмы колена досрочно завершил сезон.