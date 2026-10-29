Зверев обойдет Синнера и возглавит рейтинг АТР по завершении турнира в Вене

Зверев станет первой ракеткой мира по итогам турнира в Вене Зверев обойдет Синнера и возглавит рейтинг АТР по завершении турнира в Вене

Москва29 окт Вести.Выступающий под флагом Германии Александр Зверев обойдет итальянского спортсмена Янника Синнера и возглавит рейтинг Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) после завершения турнира в Вене.

Это стало возможно благодаря тому, что Зверев вышел в четвертьфинал турнира. Во втором круге он обыграл нидерландского теннисиста Таллона Грикспора (6:4, 7:5). Следующая игра спортсмена состоится против британца Артура Фери.

На счету Зверева после турнира в Вене гарантированно будет 9450 очков. Столько же на счету Синнера, который досрочно завершил сезон из-за травмы колена. Несмотря на это Зверев обойдет соперника благодаря большему числу очков на самых престижных соревнованиях, таких как турниры "Большого шлема", "Мастерсы" и Итоговый турнир АТР.

О том, что Зверев впервые в карьере возглавит мировой рейтинг АТР, сообщалось 12 октября. Спортсмен гарантировал себе первое место по итогам сезона.