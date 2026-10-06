В Тюмени уволили пресс-секретаря, использовавшего мат в общении со СМИ Пресс-секретарь депобразования Тюмени уволен из-за грубости при общении со СМИ

Москва6 окт Вести.В Тюмени уволили пресс-секретаря городского департамента образования, который нецензурно выражался в переписке с журналистами. Об этом сообщила директор информационно-методического центра Наталья Старых на странице учреждения во "Вконтакте".

О столь "необычном общении" со своим сотрудником заявило агентство URA.ru, опубликовав скриншоты переписки, в которой Иван Рябцев использовал обсценную лексику и намекал на нетрезвое состояние.

По словам Старых, инцидент не связан с информационной политикой и деятельностью департамента, однако так или иначе подобное недопустимо.

В момент переписки с редакцией URA.ru специалист не находился на рабочем месте... Считаем, что такой тон несовместим с уважительным профессиональным общением и ответственностью. В настоящее время специалист уволен. Приношу свои извинения за данный инцидент заявила Старых

Также известно, что ситуацию "взяла на контроль" заместитель главы Тюмени Яна Зубова.