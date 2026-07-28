Украинского прокурора уволили из-за съемок порно в служебном кабинете Украинский прокурор снимал порно на работе и отсылал сотрудницам суда

Москва28 июл Вести.Прокурор из украинского города Хмельницкий Антон Вендель был уволен с занимаемой должности после того, как стало известно о создании им видеоматериалов интимного характера непосредственно в служебном кабинете.

Впоследствии он публиковал записи в интернете, а также неоднократно рассылал их сотрудницам городского районного суда, сообщают местные СМИ.

Изначально коллеги прокурора, узнав о ненадлежащем поведении, попытались привлечь внимание к ситуации, обратившись с ходатайством к генпрокурору Украины. Однако обращение было перенаправлено обратно в Хмельницкую областную прокуратуру, где в ходе внутренней проверки никаких нарушений не выявили.

После появления информации в публичном пространстве и резонанса, прокурор был сначала переведен на другую должность в Летичевскую окружную прокуратуру, а затем и вовсе освобожден от занимаемой должности.

Ранее Владимир Зеленский направил в Верховную раду предложения по декриминализации порнографии, прописанные электронной петиции, свидетельствуют данные на сайте офиса главы киевского режима.