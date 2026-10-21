Ректор ТюмГУ Романчук покинул свой пост спустя 6 лет Губернатор Моор: Романчук покидает пост ректора ТюмГУ спустя 6 лет

Москва21 окт Вести.Иван Романчук покидает пост Тюменского государственного университета. Об этом сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор.

Иван Сергеевич Романчук покидает пост ректора ТюмГУ. Поблагодарил его за плодотворную и эффективную работу говорится в сообщении главы региона

Романчук возглавлял ТюмГУ в течение шести лет. Одним из его главных достижений за этот период Моор назвал новый современный главный корпус университета.

Временно исполняющим обязанности ректора ТюмГУ стал Евгений Голубев. Ранее он возглавлял Заполярный университет.