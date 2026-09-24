Глава Ржевского округа Тверской области досрочно ушел в отставку Глава Ржевского округа Тверской области Роман Крылов досрочно ушел в отставку

Москва24 сен Вести.Глава Ржевского округа Тверской области Роман Крылов досрочно ушел в отставку по собственному желанию. Об этом сообщила администрация муниципального округа.

Думой Ржевского муниципального округа принято решение о досрочном сложении полномочий главой округа по собственному желанию. Соответствующее обращение Роман Сергеевич Крылов направил в представительный орган власти ранее говорится в сообщении, опубликованном в сообществе администрации во "Вконтакте"

Отмечается, что губернатор Тверской области Виталий Королев, официально вступивший в должность 24 сентября, в течение 10 дней назначит врио главы Ржевского муниципального округа. Право подписи на этот период будет иметь первый заместитель главы Николай Алексеевич Берлизов.

Депутаты поблагодарили Крылова за эффективную деятельность на занимаемом им посту и весомый вклад в развитие региона.