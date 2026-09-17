Москва17 сенВести.В Казани силовики пресекли деятельность подпольной вебкам-студии, в которой эксплуатировались несовершеннолетние. Как сообщает MK.RU со ссылкой на правоохранительные органы, двое организаторов задержаны.
Отмечается, что незаконная студия располагалась в поселке Салмачи, трансляции, включая приватные эфиры, велись там с 2022 года.
В штате находились от шести до десяти девушек, часть из которых были несовершеннолетними (в возрасте 16–17 лет)... Набор моделей осуществлялся преимущественно через сарафанное радио под предлогом легкого заработкаговорится в сообщении СМИ
Предполагается, что доход за годы существования студии мог достигнуть 30 миллионов рублей, часть зрители переводили из-за границы в криптовалюте.
Возбуждено уголовное дело, в рамках которого задержаны двое жителей столицы Татарстана, их отправили под домашний арест. Третий фигурант смог скрыться, он объявлен в розыск.