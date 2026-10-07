В Ингушетии экс-министр экономразвития обвиняется в махинациях с госконтрактами

Экс-министра экономразвития Ингушетии будут судить за превышение полномочий В Ингушетии экс-министр экономразвития обвиняется в махинациях с госконтрактами

Москва7 окт Вести.В Ингушетии завершено расследование уголовного дела в отношении экс-министра экономического развития региона. Эсет Тумгоеву обвиняют в превышении должностных полномочий, а также мошенничестве с госконтрактами при организации экономического форума в республике. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по региону.

Тумгоева занимала руководящую должность с сентября 2021 года по сентябрь 2024 года.

Она обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество) и п. "е" ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий из иной личной заинтересованности) говорится в сообщении

По данным пресс-службы прокуратуры республики, в 2022 году между Минэкономразвития Ингушетии и коммерческой организацией был заключен контракт по проведению масштабного форума. Никаких работ выполнено не было. Тем не менее, министерство перечислило организатору 3 млн рублей, которые он поделил с министром.

Мероприятие провела другая организация, с которой министр, опасаясь уголовной ответственности за хищение бюджетных денежных средств и превышая свои должностные полномочия, заключил еще один мнимый контракт на выполнение работ.

На основании подложных документов о приемке ранее выполненных работ на счет… были перечислены бюджетные средства на сумму более 1,9 млн рублей сообщила пресс-служба ведомства

Уголовное дело с утвержденным обвинением направлено в суд.