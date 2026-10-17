Бывшего проректора МГТУ им. Баумана обвинили в особо крупном мошенничестве

Бывшего проректора Бауманки обвиняют в мошенничестве и превышении полномочий Бывшего проректора МГТУ им. Баумана обвинили в особо крупном мошенничестве

Москва17 окт Вести.Бывшему проректору МГТУ имени Баумана Олегу Шахвердову и двум его помощникам вменяют мошенничество в особо крупном размере. Об это сообщило агентство ТАСС со ссылкой на электронную базу суда.

Согласно данным базы, Шахвердова обвиняют сразу по двум статьям – превышение должностных полномочий и мошенничество.

Шахвердов обвиняется по п. "в" ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий), ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество) говорится в публикации

Инженера Алексея Шиндяпина также обвиняют в особо крупном мошенничестве и превышении полномочий. Инженеру Вадиму Семкину инкриминируют только особо крупное мошенничество.