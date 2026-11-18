Экс-главу "Росжилкомплекса" Абраменкова будут судить за хищение 345 млн у МО

Бывшего главу "Росжилкомплекса" будут судить за хищение 345 млн у Минобороны Экс-главу "Росжилкомплекса" Абраменкова будут судить за хищение 345 млн у МО

Москва18 ноя Вести.Завершено расследование уголовного дела в отношении экс-главы "Росжилкомплекса" Валерия Абраменкова, обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщает СКР.

Военные следователи СК России завершили расследование уголовного дела о мошенничестве на сумму более 345 млн рублей. Перед судом предстанет бывший начальник ФГАУ "Росжилкомплекс" Валерий Абраменков говорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX

По версии следствия, в 2021-2024 годах Абраменков и руководители Департамента жилобеспечения и управления жилфондом Минобороны РФ и нескольких коммерческих организаций ввели в заблуждение членов наблюдательного совета "Росжилкомплекса" и организовали заключение однотипных договоров на оказание коммунальных услуг в жилфонде военного ведомства по завышенным ценам. Общая сумма контрактов превысила один миллиард рублей.