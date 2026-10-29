Экс-главу челябинского Роспотребнадзора и его сына будут судить за мошенничество Дело экс-главы челябинского Роспотребнадзора и его сына передано в суд

Москва29 окт Вести.Уголовное дело в отношении бывшего руководителя управления Роспотребнадзора по Челябинской области Анатолия Семенова и его сына Алексея Семенова, которые обвиняются в незаконном участии в предпринимательской деятельности и мошенничестве, передано в суд. Перед этим обвинительное заключение по делу утвердил прокурор Челябинской области, сообщается на сайте Генпрокуратуры РФ.

По версии следствия, в период с октября 2013 года по февраль 2026 года Семенов-старший, возглавлявший региональное управление Роспотребнадзора, участвовал в деятельности трех аффилированных юридических лиц, которыми фактически руководили его сыновья. Обвиняемый обеспечивал заключение договоров на выполнение услуг в поднадзорной ему сфере, урегулировал конфликты с контрагентами, предоставлял фирмам преимущества в их деятельности.

Кроме того, обвиняемый фиктивно трудоустроил сыновей на металлургическое предприятие, где с сентября 2022 года по апрель 2024 года они получали зарплату без выполнения трудовых функций. Таким способом обвиняемые похитили около 500 тысяч рублей.

Второй сын, соучастник преступлений, скрылся от органов следствия, объявлен в розыск, уголовное дело в отношении него выделено в отдельное производство отмечается в публикации

Дело Анатолия и Алексея Семеновых будет рассматривать Калининский районный суд Челябинска.