СК: коммерсант похитил 104 млн, выделенные на развитие военной связи на Камчатк

Коммерсант обвинен в хищении 104 млн, выделенных на военную связь на Камчатке СК: коммерсант похитил 104 млн, выделенные на развитие военной связи на Камчатк

Москва12 ноя Вести.Бизнесмена обвиняют в крупном хищении средств, выделенных на нужды Минобороны России, заявили в Следственном комитете.

По данным следствия, генеральный директор коммерческой организации ООО "Арсенал" Илья Клементьев мог совершить хищение свыше 100 млн рублей.

Генеральный директор коммерческой организации обвиняется в хищении более 104 млн рублей, выделенных на развитие инфраструктуры связи в Камчатском крае для нужд Минобороны России говорится в заявлении ведомства в MAX

Отмечается, что средства Гособоронзаказа выводились с помощью фиктивных договоров с подконтрольными фирмами, которые были заключены с октября 2020 года по октябрь 2021 года.

В настоящее время фигурант заключен под стражу по ходатайству военного следователя СК России.