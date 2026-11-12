Москва12 нояВести.Бизнесмена обвиняют в крупном хищении средств, выделенных на нужды Минобороны России, заявили в Следственном комитете.
По данным следствия, генеральный директор коммерческой организации ООО "Арсенал" Илья Клементьев мог совершить хищение свыше 100 млн рублей.
Генеральный директор коммерческой организации обвиняется в хищении более 104 млн рублей, выделенных на развитие инфраструктуры связи в Камчатском крае для нужд Минобороны Россииговорится в заявлении ведомства в MAX
Отмечается, что средства Гособоронзаказа выводились с помощью фиктивных договоров с подконтрольными фирмами, которые были заключены с октября 2020 года по октябрь 2021 года.
В настоящее время фигурант заключен под стражу по ходатайству военного следователя СК России.