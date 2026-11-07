Дело экс-замдиректора "Калашникова" Сергея Белякова рассмотрят в закрытом режиме Дело экс-замдиректора "Калашникова" о хищении рассмотрят в закрытом режиме

Москва7 ноя Вести.В закрытом режиме будет рассмотрено уголовное дело бывшего заместителя директора концерна "Калашников" по закупкам и логистике Сергея Белякова, обвиняемого в хищении более 213 млн рублей при поставках из Китая разгрузочных жилетов в рамках гособоронзаказа. Об этом рассказал один из участников процесса в беседе с агентством ТАСС.

Заседание назначено на 12 ноября.

Беляков вину в инкриминируемом ему преступлении не признает отметил собеседник

Белякову предъявили обвинение по ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). В настоящее время мужчина содержится в одном из столичных следственных изоляторов — он арестован до февраля 2027 года.

Еще один из фигурантов — предприниматель Никита Толчанов —скрылся от следствия на территории КНР и объявлен в розыск.

В феврале была также арестована экс-директор по закупкам и логистике "Калашникова" Ксения Гращенкова. Ее обвиняют в злоупотреблении полномочиями при выполнении гособоронзаказа (ст. 201.1 УК РФ). Ее дело выделено в отдельное производство.