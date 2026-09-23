Одного из фигурантов дела главы "Эфко" Кустова объявили в международный розыск В международный розыск объявили фигуранта по делу главы агрохолдинга "Эфко"

Москва23 сен Вести.В рамках уголовного дела о растрате и мошенничестве в отношении главы агрохолдинга "Эфко" Валерия Кустова в международный розыск объявлен один из фигурантов, имя которого прессе не разглашается. Об этом сообщает ТАСС.

По делу в настоящий момент установлено 10 фигурантов, один из которых объявлен в международный розыск. Есть и неустановленные фигуранты приводятся слова прокурора

Валерий Кустов обвиняется в растрате и мошенничестве в особо крупном размере. Вместе с ним по делу проходят заместитель директора по развитию "Эфко" Екатерина Кустова, замначальника управления беспилотных систем и робототехники Минпромторга России Алла Половченя и ряд других лиц.

Уголовное дело связано с проектом по созданию беспилотных авиационных систем проектом "Транспорт будущего", который параллельно с основной деятельностью реализовывали представители "Эфко". На проект выделялись государственные субсидии. Часть продукции должна была идти на оборонный заказ.

Бывший глава организации "Транспорт будущего" Юрий Козаренко признал вину и заключил сделку со следствием.

Как сообщил прокурор на заседании суда, где рассматривался вопрос о продлении ареста Кустову, по делу уже допрошено более 50 человек.