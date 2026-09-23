Москва23 сен Вести.Следствие обратилось с ходатайством в Мещанский районный суд Москвы с требованием продлить меру пресечения в виде содержания под стражей председателю совета директоров и основному акционеру группы компаний масложировой промышленности "Эфко" Валерию Кустову. Об этом со ссылкой на электронную картотеку суда сообщает ТАСС.

В суд поступило ходатайство следствия о продлении Кустову меры пресечения в виде содержания под стражей сообщает источник

Следствие также попросило продлить арест заместителю директора по развитию "Эфко" Екатерине Кустовой.

Валерий Кустов обвиняется в особо крупном присвоении или растрате, а также мошенничестве в особо крупном размере.

"Эфко" является одним из крупнейших в России агропромышленных холдингов. Он специализируется на производстве масложировой, молочной продукции, пищевых ингредиентов и альтернативных белков. В рейтинге российских миллиардеров Forbes за 2026 год Кустов занимает 144-е место с состоянием в $1,1 млрд.