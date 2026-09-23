За невестку миллиардера Кустова поручились генералы Алаудинов и Алексеев Генералы Алаудинов и Алексеев поручились за топ-менеджера "Эфко" Кустову

Москва23 сен Вести.За заместителя директора по развитию "Эфко" Екатерину Кустову, которая обвиняется в особо крупном мошенничестве и растрате, поручились заместитель начальника Главного военно-политического управления ВС, командир спецподразделения «Ахмат» генерал-лейтенант Апти Алаудинов, а также первый заместитель начальника Главного разведывательного управления Генштаба генерал-лейтенант Владимир Алексеев. Об этом со ссылкой на представителя компании сообщает РБК.

В конце июля по решению Мещанского районного суда Москвы Кустову, невестку арестованного председателя совета директоров и основного акционера группы компаний "Эфко" Валерия Кустова, отправили СИЗО.

23 сентября в суде будет рассмотрено ходатайство следствия о продлении ареста руководства "Эфко". Как заявил представитель компании, защита Кустовой намерена просить суд изменить меру пресечения на личное поручительство генералов.

Поручителями за Валерия Кустова, обвиняемого по тем же статьям, выступили космонавт-испытатель Герой России Сергей Рязанский и академик РАН доктор химических наук Ольга Донцова. За других фигурантов уголовного дела также поступили поручительства.

Основатель и топ-менеджеры группы компаний "Эфко" были задержаны в конце июля по обвинениям в особо крупном мошенничестве и растрате.

Группа компаний "Эфко" - один из крупнейших российских производителей продуктов питания, занимается выпуском растительного масла, майонеза, мяса, пищевых ингредиентов, яичных продуктов, мыла, кормов для животных. Основатель компании Валерий Кустов с состоянием $1,1 млрд занимает 144-е место в рейтинге российских миллиардеров Forbes за 2026 год.