Глава агрохолдинга "Эфко" Кустов и другие фигуранты дела останутся под арестом

Главе "Эфко" Валерию Кустову и другим фигурантам дела о растрате продлили арест Глава агрохолдинга "Эфко" Кустов и другие фигуранты дела останутся под арестом

Москва23 сен Вести.Мещанский суд Москвы продлил срок ареста председателю совета директоров ГК "Эфко" Валерию Кустову, троим топ-менеджерам компании, а также сотруднице Минпромторга до конца января, сообщает "Интерфакс".

Судом удовлетворено ходатайство следствия о продлении срока содержания под стражей в отношении Валерия Кустова, Екатерины Кустовой, Вячеслава Романцева, Евгения Ляшенко и Аллы Половчени на сроки до 28-29 января 2027 года говорится в сообщении

Суд не стал менять меру пресечения и отказал в освобождении Кустова под залог в 300 млн рублей.

Уголовное дело связано с реализацией проекта по созданию беспилотных авиационных систем проектом "Транспорт будущего".

Ранее сообщалось, что один из фигурантов по делу главы "Эфко" объявлен в международный розыск, а бывший глава организации "Транспорт будущего" признал вину и заключил сделку со следствием.