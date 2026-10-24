Фигуранта дела о хищении на поставке тушенки для СВО отправят из СИЗО в больницу

Фигурант дела о хищении при поставке тушенки для СВО отправится в больницу Фигуранта дела о хищении на поставке тушенки для СВО отправят из СИЗО в больницу

Москва24 окт Вести.Фигурант уголовного дела о крупном хищении при поставках некачественной тушенки для специальной военной операции, коммерческий директор "Нармяспром" Дмитрий Вислобоков будет направлен из следственного изолятора в больницу для обследования. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы следствия.

Вислобоков запланирован на госпитализацию с целью обследования и лечения говорится в документах, которые приводит агентство

Как уточняется, в настоящее время Вислобоков ожидает очереди на размещение в медучреждении при СИЗО-1 "Матросская тишина".

Ранее адвокаты фигуранта попросили отпустить его из СИЗО из-за болезни.

Вислобоков проходит по уголовному делу в отношении полковника Виктора Таразевича о хищении 700 млн рублей на поставках в 2024-2025 годах некачественной тушенки на СВО.