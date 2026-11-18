Москва18 ноя Вести.Следствие предъявило обвинение в особо крупном мошенничестве заместителю руководителя Росмолодежи Денису Аширову, сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Аналогичное обвинение было предъявлено проректору по региональному развитию "Синергии" Михаилу Ерофееву.

Аширов Денис Валерьевич обвиняется по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) сказал собеседник агентства

Ранее Тверской районный суд Москвы отправил под домашний арест двух фигурантов по делу о хищении почти 20 миллионов рублей при выполнении госконтракта. Никто из них вину свою не признал.