Замглавы Росмолодежи Аширова отправили под домашний арест Суд отклонил ходатайство об аресте замглавы Росмолодежи Аширова

Москва13 ноя Вести.Тверской районный суд Москвы отказал следствию в аресте заместителя главы Федерального агентства по делам молодежи Дениса Аширова. Вместо СИЗО ему избрали домашний арест. Об этом сообщило агентство ТАСС со ссылкой на электронную базу суда.

Ходатайство следователя об избрании в отношении Аширова Д. В. меры пресечения в виде заключения под стражу отклонено говорится в материалах

Источник в правоохранительных органах сообщил, что суд избрал Аширову меру пресечения в виде домашнего ареста.

На должность заместителя руководителя Росмолодежи Аширов был назначен в июле 2022 года

Ранее сообщалось, что статс-секретаря - заместителя руководителя Росмолодежи Дениса Аширова задержали в Москве по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере.