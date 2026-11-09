Экс-зампреда "Динамо" Михалевского заключили под стражу до 9 января 2027 года

Бывшего зампреда "Динамо" Михалевского арестовали за самовольный уход из клиники Экс-зампреда "Динамо" Михалевского заключили под стражу до 9 января 2027 года

Москва9 ноя Вести.Бывшего первого заместителя председателя московского отделения общества "Динамо" Владимира Михалевского заключили под стражу до 9 января 2027 года. Такое решение принял Тушинский суд Москвы, сообщило агентство ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Только что столичный суд удовлетворил представление начальника одного из филиалов УФСИН России по Москве и изменил Михалевскому меру пресечения с домашнего ареста на заключение под стражу говорится в публикации

Михалевский обвиняется в мошенничестве с недвижимостью на сумму около 100 миллионов рублей. Ранее он находился под домашним арестом в частной клинике, но в конце прошлой недели ушел оттуда без разрешения.

Суд счел, что подсудимый нарушил условия меры пресечения и своими действиями затягивает рассмотрение дела. В решении отмечено: Михалевский понимал противоправность своего поступка и использовал право на охрану здоровья, чтобы помешать производству по делу в разумные сроки.