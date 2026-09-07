Москва7 сенВести.Бывший заместитель главы Росавиации Константин Махов, которого обвиняют в мошенничестве, решением Мосгорсуда переведен под домашний арест. Об этом ТАСС сообщает со ссылкой на участника процесса.
По решению суда Махов переведен из-под стражи под домашний арестсообщил источник
Ранее под домашний арест был переведен бывший глава Росавиации Александр Нерадько, обвиняемый в аналогичном преступлении.
Александр Нерадько и Константин Махова проходят обвиняемыми по уголовному делу о хищении 91,5 млн рублей при строительстве второй взлетно-посадочной полосы в аэропорту Домодедово.
Оба фигуранта содержались под стражей чуть больше двух месяцев.