Суд в Москве отправил под домашний арест экс-ректора ВАВТ Синельникова-Мурылева Экс-ректор ВАВТ Синельников-Мурылев отправлен под домашний арест

Москва14 окт Вести.Замоскворецкий суд Москвы принял решение отправить под домашний арест экс-ректора Всероссийской академии внешней торговли (ВАВТ) и главного научного сотрудника Института экономической политики им. Е. Т. Гайдара Сергея Синельникова-Мурылева по уголовному делу о взяточничестве. Об этом сообщается в электронной картотеке суда, передает ТАСС.

Как сообщалось ранее, ученому предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупном размере. Уголовное дело расследует Главное следственное управление СК РФ по городу Москве.

В марте 2025 года Никулинский районный суд Москвы приговорил Синельникова-Мурылева к 4,5 года лишения свободы условно, признав виновным в растрате в особо крупном размере и злоупотреблении должностными полномочиями.

Синельников-Мурылев возглавлял ВАВТ с 2007 по 2024 год, а с 2002 по 2023 год был проректором РАНХиГС.