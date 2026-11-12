Москва12 ноя Вести.В Москве задержали бывшего директора Московского академического театра сатиры Павла Нестратова, который оставил должность в августе 2026 года. Его подозревают в посредничестве при передаче взятки от подрядчика театра бывшему сотруднику столичного Департамента культуры, сообщает РБК со ссылкой на три источника, знакомых с расследованием.

По версии следствия, деньги предназначались за содействие при заключении государственного контракта на поставку театрального оборудования. Нестратову предъявили обвинение в посредничестве во взяточничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 291.1 УК РФ). Следователи намерены добиваться его ареста на два месяца. Соответствующее ходатайство Замоскворецкий районный суд Москвы рассмотрит вечером 12 ноября. По вменяемой статье ему грозит от 7 до 12 лет лишения свободы.

Расследованием занимается Главное следственное управление СКР по Москве. РБК направил запросы в Следственный комитет и столичный Департамент культуры. Сам Нестратов на звонки и сообщения издания не ответил, его телефон оказался недоступен.

Нестратов возглавлял Театр сатиры с июня 2024 года, сменив Игоря Берлина. В августе 2026-го он покинул пост, после чего директором учреждения назначили его бывшего заместителя Екатерину Сироткину.

Московский академический театр сатиры входит в число крупнейших драматических театров столицы. Его художественным руководителем является народный артист России Евгений Герасимов. После назначения в 2024 году он заявлял о намерении вернуть театр к его истокам и восстановить постановки, сформировавшие его особый художественный стиль.